عادل إمام وقصي خولي ويسرا في "سيلفي" واحدة! (صورة)

نشر المخرج عمرو عرفة عبر حسابه على تويتر صورة مميزة تجمعه بكل من الفنانين: عادل إمام، ويسرا وقصي خولي وهند صبري.

وعلق المخرج عرفة على الصورة قائلا: "لما بنكبر، الطفل اللي جوانا بيفضل عايش وبيخرج وقت اللزوم.. و‎الزعيم بعد ما رفض طلب صديقي قصي خولي أنه يتصور معانا ولقانا متجمعين، راح حاشر دماغه، وقال فيها لأخفيها زي الأطفال بالضبط".

المخرج عمرو عرفة ينشر صورة تجمعه بالفنان عادل إمام وهند صبري وقصي الخولي ويكشف كواليس إلتقاطها.

وكتب :"لما بنكبر الطفل اللي جوانا بيفضل عايش و بيخرج وقت اللزوم و الزعيم بعد ما رفض طلب صديقي قُصي خولي انه يتصور معانا و لقانا متجمعين راح حاشر دماغه و قال فيها لأخفيها زي الأطفال". pic.twitter.com/JdaOXJXu6g — FilFan.com (@FilFan) July 5, 2018

يذكر أن آخر أعمال الفنان إمام هو مسلسل "عوالم خفية" الذي عرض خلال شهر رمضان وحقق نجاحا كبيرا. وحتى الآن، لم يعلن إمام عن إمكانية خوضه سباق الدراما الرمضاني للعام 2019.

المصدر: تويتر