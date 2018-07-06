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عادل إمام وقصي خولي ويسرا في "سيلفي" واحدة! (صورة)

الثقافة والفن

عادل إمام وقصي خولي ويسرا في
You-Tube: Magnum Productions
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نشر المخرج عمرو عرفة عبر حسابه على تويتر صورة مميزة تجمعه بكل من الفنانين: عادل إمام، ويسرا وقصي خولي وهند صبري.

وعلق المخرج عرفة على الصورة قائلا: "لما بنكبر، الطفل اللي جوانا بيفضل عايش وبيخرج وقت اللزوم.. و‎الزعيم بعد ما رفض طلب صديقي قصي خولي أنه يتصور معانا ولقانا متجمعين، راح حاشر دماغه، وقال فيها لأخفيها زي الأطفال بالضبط".

يذكر أن آخر أعمال الفنان إمام هو مسلسل "عوالم خفية" الذي عرض خلال شهر رمضان وحقق نجاحا كبيرا. وحتى الآن، لم يعلن إمام عن إمكانية خوضه سباق الدراما الرمضاني للعام 2019. 

المصدر: تويتر

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