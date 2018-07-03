افتتاح معرض عن مآثر الجيش الأحمر في تحرير وإنقاذ معتقلي المعسكرات النازية

يفتح رئيس المؤتمر اليهودي الروسي، يوري كانر، اليوم، معرضا روسيا لذكرى ضحايا محرقة اليهود، يروي مآثر الجيش الأحمر والأطباء السوفيت في تحرير وإنقاذ المعتقلين من المعسكرات النازية.

إقرأ المزيد

ويقدم المعرض في مجلس أوروبا في ستراسبورغ، أكثر من 80 وثيقة وصورة فوتوغرافية فريدة من الأرشيف والمتاحف في روسيا وألمانيا وسويسرا وأوكرانيا، تحكي عن جميع الأحياء اليهودية والمخيمات التي حرر الجيش الأحمر معتقليها في الأراضي التي احتلها النازيون في الاتحاد السوفيتي وبولندا والمجر وألمانيا.

كما يكشف المعرض مصير المحررين والمعتقلين الذين أنقذوا في السابق، وكذلك إنجازات وتضحيات الأطباء السوفيت الذين عالجوا غالبية من تم إنقاذهم.

وعقب افتتاح المعرض الذي ينظمه مركز الهولوكوست، بدعم من المؤتمر اليهودي الروسي ووزارة الخارجية الروسية، من المتوقع القيام بجولة تعريفية بمعروضاته باللغة الإنجليزية.

وأقيم معرض "المحرقة - التدمير والتحرير والخلاص" من قبل في مجلسي البرلمان الروسي (مجلس الدوما ومجلس الاتحاد)، بدعم من الخارجية الروسية والوزير سيرغي لافروف، ثم تقرر تجوال هذا المعرض في الخارج، حيث افتتحه لافروف في مقر الأمم المتحدة، في يناير 2018، ثم عرض في برلمان جمهورية التشيك، 17 أبريل الماضي، وفي برلمان أوروغواي، 21 يونيو، وفي متحف حقوق الإنسان والحرية والتسامح بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، 22 يونيو، وفي المركز الثقافي الروسي في إسرائيل، 26 يونيو، وسينظم، في 6 يوليو، في مقر اليونسكو في باريس.

المصدر: نوفوستي