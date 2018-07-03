جو جاكسون يشيع إلى مثواه الأخير بجانب "ملك البوب"

احتضنت حديقة "فورست لون ميموريال بارك" في مدينة غليندال الواقعة في جنوب ولاية كاليفورنيا، الاثنين 2 يوليو الجاري، مراسم دفن والد ملك البوب، مايكل جاكسون.

وتوفي جو جاكسون، الأربعاء 27 يونيو الماضي، عن عمر ناهز 89 عاما بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس في مرحلته الرابعة، تاركا وراءه زوجته كاثرين وثمانية أبناء وعشرات الأحفاد.

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC — Joseph Jackson (@Joe5Jackson) June 24, 2018

وينسب إلى جو الفضل في كونه العقل المدبر وراء مجموعة "جاكسون 5" التي انطلق من خلالها ملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

Joe Jackson’s Funeral Brings Out Janet Jackson and Extended Family https://t.co/2wTbBEmxDHpic.twitter.com/ndVzVPO2uJ — Voo Vodka 8x (@voolife) July 3, 2018

يذكر أن مايكل جاكسون دفن في هذه المقبرة الفخمة بعد وفاته بتسع سنوات، وهي المقبرة التي ترقد فيها أيضا إليزابيث تايلور ووالت ديزني.

My Jay man A post shared by Jackie Jackson (@jackiejackson5) on Jul 2, 2018 at 1:26pm PDT

المصدر: ذي صان