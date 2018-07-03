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جو جاكسون يشيع إلى مثواه الأخير بجانب "ملك البوب"

الثقافة والفن

جو جاكسون يشيع إلى مثواه الأخير بجانب
Gettyimages.ru Win McNamee / Staff
جو جاكسون إلى مثواه الأخير بجانب "ملك البوب"
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احتضنت حديقة "فورست لون ميموريال بارك" في مدينة غليندال الواقعة في جنوب ولاية كاليفورنيا، الاثنين 2 يوليو الجاري، مراسم دفن والد ملك البوب، مايكل جاكسون.

وتوفي جو جاكسون، الأربعاء 27 يونيو الماضي، عن عمر ناهز 89 عاما بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس في مرحلته الرابعة، تاركا وراءه زوجته كاثرين وثمانية أبناء وعشرات الأحفاد.

وينسب إلى جو الفضل في كونه العقل المدبر وراء مجموعة "جاكسون 5" التي انطلق من خلالها ملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

يذكر أن مايكل جاكسون دفن في هذه المقبرة الفخمة بعد وفاته بتسع سنوات، وهي المقبرة التي ترقد فيها أيضا إليزابيث تايلور ووالت ديزني.

My Jay man

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المصدر: ذي صان

// 26.06.2018 по тикету 15478

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