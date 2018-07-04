شاهد كيف بدى قصر الكرملين في القرنين الـ18 والـ19

قامت مجموعة من المصممين والمؤرخين الروس بإعادة بناء الشكل الخارجي لقصر الكرملين في موسكو، كما كانت هيئته في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وتشارك في إعداد المشروع مجموعة من الفنانين والمؤرخين ومهندسي التكنولوجيا، بهدف إعادة بناء المشهد المميز الذي كان ينظر إليه الروس في كل يوم خلال تلك الحقبة.

واعتمد الفريق في إعادة إنشاء البناء التصوري على وثائق تاريخية ورسومات قديمة للقصر، وروايات موثقة لسكان المدينة آنذاك.

- القرن 18: يظهر في الصورة التالية برج "سباسكايا" الأشهر، حاملا ساعة الكرملين العريقة التي بنيت منتصف القرن السابع عشر ميلادي. كما يظهر السوق التجاري القديم أمام البوابة، والذي أنشئت مكانه فيما بعد "الساحة الحمراء" في عهد القيصر الروسي، بطرس الأكبر.

- القرن 19: كما يظهر في الصورة التالية تصور للكرملين من جهة شارع "تفيرسكايا"، حيث يبدو الخندق المحيط بالحصن ممتلئا بالماء، ويظهر كذلك جزء من سور المدينة "كيتاي غورود". ويتميز الكرملين في هذه الحقبة بلون جدرانه وأسواره الأبيض.

كما أظهرت صورة بانورامية للكرملين والساحة الحمراء، البناء الخشبي للسوق التجاري الضخم (الأحدث)، الذي تم تدميره أواخر القرن التاسع عشر.

المصدر: Project: Moscow Kremlin