زياد الرحباني يكشف عمّا ما فعله به البيانو وعن قرب زواجه للمرة الرابعة!

كشف الفنان اللبناني زياد الرحباني، عن إصابته بألم دائم في الأكتاف بسبب عزفه لفترات طويلة على البيانو، وفاجأ معجبيه بالإعلان عن قرب عقد قرانه الرابع على صحفية تلفزيونية.

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وتحدث الفنان والموسيقي والمسرحي المتعدد المواهب لبرنامج "حديث الساعة" على قناة "المنار" اللبنانية، مساء أمس الجمعة، عن حالته الصحية وسبب انحناء جسده الذي وجد تأويلات عدّة، موضحا أنّه يعاني ككل البشر من ألم في الأكتاف، مشيراً إلى أنّ السبب الجوهري لوصوله إلى هذه الحالة هو جلوسه لفترة طويلة إلى البيانو، معتبراً أنّ وضعية الجلوس أسوأ من تلك التي يعانيها الناس خلال عملهم على الكمبيوتر.

واستعاد الرحباني حادثة حصلت معه وهو في عمر الثانية عشرة حينما عزف على البيانو لمدة 14 ساعة متواصلة فعجز عن الوقوف. الرحباني الذي يتلقى العلاج لظهره، أكد أنه يتعافى، مضيفاً أنّ التشنجات وحمولة زائدة بسبب كثرة تنقلاته من منزل مستأجر لآخر، أثرت سلباً على ظهره وأوصلته إلى هذه الانحناءة. ولفت إلى أن الطبيب أخبره بأنه لا يشكو من علّة صحيّة خلقية، وأنّه توصّل معه بأن الحالة التي وصل إليها علاجها يكون بقرار ذاتي من جانبه بالتوقف عن العمل، ولذلك لم ينتج أي عمل موسيقي خلال السنتين الأخيرتين.

وسرد الرحباني معناته خلال تلقيه العلاج أخيراً، إذ أشار إلى أنه وبعدما حدد موعداً مع طبيب في أحد المستشفيات ضمن الرحلة العلاجية، وبعد طول انتظار وبحث عن الطبيب، اكتشف أنه ليس موجوداً في المستشفى، الأمر الذي أغضبه "وفتحت معي بشكل غلط، وصار في خبيط وضرب وتعاطف الناس معي لأنني كنت أتحدث عن حالهم". وفي الشق الصحي، تحدث عن معاناته من مشكلات في البنكرياس منعته من تعاطي المشروبات الروحية ، فقرر الاستعاضة عنها بالتدخين عندما لا يكون مشغولاً بعمل.

وعن حياته الشخصية، كشف الرحباني أنه قرر أن يخرج من العزوبية الأخيرة، وقال: "دائماً أفكر بالزواج. يوجد مشروع زواج قريب جداً"، غامزاً بأنه قد يكون الأسبوع المقبل. وقدّم بعض المعلومات عن عروسه الجديدة، مشيراً إلى أنها مراسلة ومخرجة برامج سياسية في قناة "الميادين" التلفزيونية. أما عن اقدامه على هذه الخطوة للمرة الرابعة فقال: "مستعد لتقديم التنازلات في الحياة الزوجية، ولست عنيداً كما يقال عني خصوصاً مع المرأة". وتابع: "المؤسسة الزوجية ليست سهلة لا سيّما أنها مبنية على الملكية الخاصة".

الرحباني نفى ما حكي عن تأخره الدائم في حفلاته، معتبراً أنّ هناك جهة تروّج بأنه يتعاطى المخدرات ويشرب الخمر قبل اعتلائه المسرح الذي يصله متأخراً ليصبح السؤال العريض قبل الحفلة: "هل سيأتي زياد؟!"، وهي شائعة ساهمت في الترويج إليها وسائل التواصل الاجتماعي، معلناً عن إنشائه حساباً خاصاً على مواقع التواصل الاجتماعي رسمياً باسمه، في الوقت الذي يبذل جهده لإقفال الحسابات الزائفة التي تحمل اسمه.

وكشف الرحباني عن إعداده لمسرحية جديدة طال انتظارها بعنوان "مارتن"، وقال إنها ستبصر النور على الخشبة في العام المقبل.

المصدر: صحف ومواقع لبنانية