وفاة الموسيقار ميشيل المصري رفيق "كوكب الشرق"

توفي يوم السبت 30 يونيو الموسيقار ميشيل المصري أحد أيقونات الموسيقى في مصر ورفيق "كوكب الشرق" أم كلثوم في حفلاتها الأخيرة، بعد صراع مزمن مع المرض.

وأفادت بوابة صحيفة "الأهرام" المصرية يوم السبت، بأن العازف والملحن ميشيل المصري توفي عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض، دون تفاصيل حول موعد الجنازة أو مكان دفنه.

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وقدم المصري المولود عام 1933، على مدار عقود ماضية نحو 100 عمل فني ما بين مقاطع موسيقى تصويرية وتترات مسلسلات وأغان.

ورافق المصري، الذي بدأ حياته الفنية عازفا على آلة الكمان، كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في حفلاتها الأخيرة، وشارك في عزف أغانيها الشهيرة، ومن أبرزها "أغدا ألقاك"، و"يا مسهرني"، و"ليلة حب".

ومن أبرز أعمال الموسيقار الراحل في الدراما، تلحين تتر مسلسل "ليالي الحلمية"، الذي يعد من العلامات الصوتية البارزة في الذاكرة المصرية.

ويعد ميشيل المصري أول مسيحي يؤلف موسيقى تصويرية لأعمال فنية ودرامية إسلامية‏،‏ من بينها تسابيح شهر رمضان المعظم.

المصدر: "الأناضول"