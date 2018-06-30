رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تدعو إلى التأمين على التحف الفنية

دعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، إلى العودة لتأمين التحف الفنية الثمينة وإنشاء صندوق تأمين خاص بالتراث الوطني.

وجاءت دعوة ماتفيينكو في كلمة ألقتها خلال جلسة المنتدى البرلماني السابع الذي انعقد في مدينة سوزدال التاريخية الروسية، تحت عنوان "التراث التاريخي الثقافي الروسي".

ودار الحديث في المنتدى حول ترميم التحف الفنية والحفاظ على آثار الفن المعماري الخشبي ومشاركة المتطوعين في تلك العملية.

وأشارت ماتفيينكو إلى حادثة إتلاف لوحة "إيفان الرهيب وابنه إيفان" للفنان التشكيلي الروسي، إيليا ريبين. وقالت إن الاعتداءات على تحف الثقافة الوطنية تتطلب تطوير وإحكام القوانين في مجال ترميم الأعمال الفنية.

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وكان من الممكن حسب ماتفيينكو تفادي إنفاق أموال الدولة لإنقاذ اللوحة، لو كانت مؤمنة حسب القانون.

يذكر أن شرطة موسكو تلقت، مساء 25 مايو الماضي، بلاغا يفيد بالاعتداء على لوحة الفنان التشكيلي الروسي إيليا ريبين في متحف تريتياكوف، على يد شخص مجهول. وألقت الشرطة في مساء اليوم نفسه القبض على المعتدي الذي كسر الزجاج الواقي للوحة وأتلفها. ورفعت ضده دعوى جنائية بموجب القانون الروسي.

المصدر: تاس