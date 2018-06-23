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كاظم الساهر يفتتح أولى ليالي موازين في الرباط

الثقافة والفن

كاظم الساهر يفتتح أولى ليالي موازين في الرباط
Reuters Fadi Al-Assaad
كاظم الساهر
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أحيا النجم العراقي الكبير كاظم الساهر مساء الجمعة، أولى ليالي الدورة الـ17 من مهرجان موازين الغنائي الدولي في المغرب، والمقام من 22 يونيو ليستمر حتى 30 منه.

وأقيم الحفل على مسرح النهضة الذي استقبل الآلاف من عشاق ومحبي الفنان العراقي، الذي أطرب محبيه لأكثر من ساعة بباقة من أعذب أغانيه المستمدة من التراث العراقي والقصائد الفصحى، كـ"مدرسة الحب" و"نسيت دائي" و"عيد العشاق" و"كوني امرأة خطرة" و"أكرهها" و"ليلى".

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وسيستضيف مسرح النهضة على مدى الأيام المقبلة حفلات البرنامج الشرقي في المهرجان ومن أبرز نجومه لهذا العام الفنانون اللبنانية نانسي عجرم، والجزائرية سعاد ماسي، والإماراتية أحلام، والمصري محمد حماقي، والفلسطيني أمير دندن.

ومن المقرر أن تقام عروض المهرجان الذي تنظمه جمعية "مغرب الثقافات" على ستة مسارح في المغرب، إضافة إلى عروض أخرى في الشارع.

المصدر: وكالات

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