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المصمم العالمي زهير مراد يتألق في كأس العالم 2018 (صورة)

الثقافة والفن

المصمم العالمي زهير مراد يتألق في كأس العالم 2018 (صورة)
Sputnik
عايدة غاريفولينا أثناء غنائها في حفل افتتاح كأس العالم 2018 في روسيا.
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تألق مصمم الأزياء اللبناني العالمي، زهير مراد، في افتتاحية كأس العالم 2018 في روسيا، إذ اختارت مغنية الأوبرا الروسية، عايدة غاريفولينا، ارتداء أحد تصاميمه الجديدة.

واختارت المغنية فستانا أبيض من تصميم مراد عندما أحيت حفل الافتتاح الكبير مع المغني البريطاني، روبي وليامز، في العاصمة موسكو.

ولفت الفستان أنظار الملايين ممن حضروا الحفل حول العالم، وصمم من قماش أبيض فاخر ورصع بعدها بكريستال منتشر على طوله، في بصمة واضحة تدل على تصاميم مراد التي تجمع بين الطرازين الشرقي والغربي.

المصدر: Vogue Magazine

قتيبة دعبول

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