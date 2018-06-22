المونديال يؤثر على شباك تذاكر السينما في روسيا

انخفضت عائدات شباك التذاكر في دور السينما الروسية، ويقدر الخبراء أن السبب يعود إلى انطلاق مونديال-2018.

وحسب المعلومات الواردة من مؤسسة السينما الروسية فإن فيلم الخيال الأمريكي "جوراسيك بارك 2" جنى في الأسبوع الأول لعرضه، 7-14 يونيو الجاري، 700 مليون روبل. فيما انخفضت عائدات شباك تذاكره في الأسبوع الثاني، 14-20 يونيو الجاري، إلى 210 ملايين روبل.

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وجاء في تقرير نشرته مؤسسة السينما الروسية أن المونديال لم يؤثر على عائدات الأفلام الأمريكية فحسب، بل وعلى عائدات شباك التذاكر للأفلام الروسية أيضا.

وعلى سبيل المثال فإن فيلم "الصيف" من إخراج، كيريل سريبرينيكوف، الذي عرض في الوقت نفسه مع فيلم "جوراسيك بارك 2"، جنى في الأسبوع الأول 45.5 مليون روبل، ثم انخفضت عائداته في الأسبوع الثاني إلى 17 مليون روبل فقط.

الدولار= 63 روبل تقريبا.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف