عبد الله الرويشد يطمئن جمهوره بعد خروجه من المستشفى

طمأن الفنان الكويتي عبد الله الرويشد جمهوره بعد تعافيه من أزمة صحية تعرض لها خلال تحضيراته لسهرته الموسيقية في الدمام وأدخل على إثرها إلى المستشفى.

وقال الرويشد في مقطع تسجيل نشرته شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات على صفحتها الرسمية في "تويتر": "أشكر كل من سأل عني وأنا بخير، وبإذن الله راجع الكويت وشكرا للسعودية وشكرا لكل من كتب على تويتر وانستغرام ليطمئن على صحتي".

خطاك السوء يا بو خالد

سفير الاغنية الخليجية #عبدالله_الرويشد يشكر جمهوره الغفير ويطمئنهم على صحته اثناء عودته الى وطنه #الكويت وهو بفضل الله بصحة و عافية@ruwaishid_compic.twitter.com/vh6Gc6bjyu — Rotana Music (@RotanaMusic) ٢١ يونيو ٢٠١٨

جدير بالذكر أن الفنان الرويشد، كان قد نقل إلى المستشفى قبيل ساعات من بدء حفله في الدمام السعودية، وتقدمت شركة "روتانا" في بيان صادر عنها بالاعتذار للجمهور عن الحفل، حيث كتبت أنه "ولأسباب قاهرة صحية وبأمر من الأطباء، يتعذر مشاركة المطرب النجم عبد الله الرويشد في الحفل الذي سيقام في مدينة الدمام ضمن حفلات العيد في السعودية".

المصدر: Rotana Music