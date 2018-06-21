المتحف البريطاني يطلق اسم رئيس عربي على قاعة تاريخية فيه

أطلق المتحف البريطاني في لندن اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على واحدة من أهم صالات العرض فيه، والتي تحمل الرقم 51.

وتعرض في صالة المتحف فنون وحقائق عن تاريخ الزراعة عندما وصلت إلى أوروبا من الشرق الأوسط، وكيف نهضت بمستوى الحياة في المنطقتين.

وعبر مدير المتحف البريطاني، هارتويغ فيشر، عن فخر المتحف بإعادة تسمية القاعة 51 باسم الشيخ زايد، وتابع قائلا: "مقتنيات القاعة تصور تطور الزراعة في الشرق الأوسط ومن ثم انتقالها إلى أوروبا وتغييرها للعالم المعاصر".

.@britishmuseum will name its gallery 51, showing impact of farming practices in Middle East and their spread to Europe, after 🇦🇪 Founding Father #SheikhZayed ; fitting tribute given Zayed’s own dedication to agriculture and sustainable development https://t.co/9bySClLoAU — UKinUAE 🇬🇧🇦🇪 (@ukinuae) June 21, 2018

كما اتفق المتحف البريطاني مع وفد مديرية الثقافة والسياحة في أبو ظبي على تطوير صيغة عمل مشتركة، تسمح لمتحف زايد الوطني بعرض مقتنيات من المراكز البريطانية في الإمارات.

واعتنى الشيخ زايد بن سلطان بتطوير الزراعة والتجارة في الإمارات، كأسلوب مستدام في تطوير البلاد، حيث تسلط الصالة البريطانية الضوء على هذه المنجزات أيضا.

المصدر: The National

قتيبة دعبول