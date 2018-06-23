مشاركة عربية متميزة في أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا الوسطى والشرقية

يكرم مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، وهو أكبر مهرجان سينمائي في أوروبا الوسطى والشرقية، الممثل والكاتب والمنتج السينمائي تيم روبنز، لمساهماته البارزة في السينما العالمية.

وكشف المهرجان الرائد، الذي يقام في كارلوفي فاري بجمهورية التشيك، عن قائمة الأفلام التي ستتنافس للحصول على جوائزه الكبرى "كريستال غلوب"، في دورته الـ 53، والتي تنعقد في الفترة ما بين 29 يونيو الجاري و7 يوليو المقبل.

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وتتضمن قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان هذا العام مشاركات عربية من: مصر وقطر وتونس وفلسطين ولبنان والإمارات العربية.

ويشارك الفيلم اللبناني "الأرجوحة" للمخرج اللبناني، سيريل عريس، في المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية في المهرجان، والتي تشهد أيضا مشاركة عربية أخرى عبر فيلم "احلم بعيدا" للمخرج مروان عمارة من مصر والمخرجة جوهانا دومك من ألمانيا، وهو فيلم ألماني مصري مشترك.

ويتنافس الفيلم الوثائقي الطويل "أمل" للمخرج المصري محمد صيام، وهو عمل مشترك بين مصر ولبنان وألمانيا والنرويج وفرنسا والدنمارك، في فئة "نظرة أخرى" بالمهرجان.

ويشارك عن الفئة نفسها في المهرجان، فيلم "واجب" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، وهو عمل مشترك بين فلسطين، قطر، فرنسا، ألمانيا وكولومبيا والنرويج.

ويضاف إلى الأفلام المنافسة فيلم "ولدي" للمخرج التونسي، محمد بن عطية، وهو عمل مشترك بين تونس وفرنسا وقطر وبلجيكا، في فئة "أفق"، والتي تشارك فيها قطر بالفيلم المشترك مع الأرجنتين وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة "موسم الصيد" للمخرجة ناتاليا جاراجيولا.

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ويشهد المهرجان في دورته الـ 53 لهذا العام مشاركة 12 فيلما في المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية والتي تمثل 16 دولة بينها تشيلي والصين ونيبال ومصر، ومن بينها 10 أفلام تعرض للمرة الأولى.

كما يتضمن المهرجان منافسة 12 فيلما وثائقيا ضمن مسابقاته الرسمية عن فئة أفلام "الشرق الغربي"، والتي تشهد هذا العام 7 أفلام من إخراج نسائي، وتشارك في المسابقة أفلام من إيران وروسيا وهنغاريا والتشيك واليونان وغيرها.

ويعود تاريخ مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي إلى عام 1948، ويعد واحدا من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم، وأصبح أحد أبرز أحداث السينما في أوروبا الشرقية والوسطى.

المصدر: مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي + وكالات

فادية سنداسني