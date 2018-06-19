اتهام مغن مشهور بالتطاول على الرئيس المصري

تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه الفنان أحمد سعد، بالتطاول على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واتهم المحامي الفنان أحمد سعد ببث شريط فيديو ساخر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتطاول على الرئيس المصري من خلال مقطع من أغنية.

وطالب البلاغ بالتحقيق مع أحمد سعد، حول الفيديو الذي بثه ساخرا من رئيس الجمهورية، طبقا لنص المادة 102 من قانون العقوبات.

المصدر: الدستور