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الحالة الصحية لأزنافور تجبره على تأجيل جولته الفنية

الثقافة والفن

الحالة الصحية لأزنافور تجبره على تأجيل جولته الفنية
CTK-© Michal Kamaryt
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أرجأ المغني الفرنسي، شارل أزنافور، استئناف جولته الفنية إلى شهر سبتمبر المقبل بدلا من نهاية شهر يونيو هذا العام بسبب حالته الصحية.

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وبسبب كسر أصاب ذراعه قبل شهر تقريبا، ألغى المغني الفرنسي، أرمني الأصل، 5 حفلات لهذا الموسم بحسب وكالة الأنباء الفرنسية التي نشرت الخبر نقلا عن ممثلي الفنان.

وكانت تقارير وأخبار سابقة قد أعلنت أن أزنافور سيستأنف جولته الغنائية، في 30 يونيو الجاري، لكن الأطباء نصحوا الفنان البالغ من العمر 94 عاما بتأجيل حفلاته الغنائية حتى تتحسن حالته الصحية تماما.

وقال ممثلو المغني الفرنسي: "منذ ذلك الحادث الأليم الذي تسبب بكسر مزدوج لعظم العضد، فإن أزنافور يتماثل للشفاء لكن الأطباء قدروا أن عملية التعافي ستستغرق وقتا أكثر من الذي توقعوه سابقا، وسيتماثل للشفاء في نهاية أغسطس".

المصدر: تاس

خالد ظليطو

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