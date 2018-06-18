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النجمة سلمى حايك تعلق على خسارة ألمانيا أمام المكسيك (فيديو)

الثقافة والفن

النجمة سلمى حايك تعلق على خسارة ألمانيا أمام المكسيك (فيديو)
Reuters
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عبرت الممثلة سلمى حايك عن سعادتها الكبيرة بفوز منتخب بلادها في نهائيات كأس العالم الجارية في روسيا، ونشرت بمناسة ذلك مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام.

ونشرت النجمة الفيديو بعد المفاجأة التي حققها المنتخب المكسيكي بفوزه على نظيره الألماني بنتيجة (1-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب لوجنيكي، في العاصمة الروسية موسكو، في إطار كأس العالم 2018.

وظهرت حايك في الفيديو وهي تقفز من شدة فرحها، كما أرفقته بتعليق يقول: "تحيا المكسيك".

¡VIVA MÉXICO! 🇲🇽 #futbol #soccer #mexico #worldcup

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on

المصدر: إنستغرام

قتيبة دعبول

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