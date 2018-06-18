فيلم كرتون يحطم رقما قياسيا جديدا في عالم السينما (فيديو)

حقق فيلم "Incredibles 2" رقما قياسيا عالميا في تاريخ السينما، إذ تخطت أرباحه 180 مليون دولار أمريكي، خلال يومين من بدء عرضه في الصالات الأمريكية والكندية.

وأصبح الفيلم الجديد الأول عالميا في عائداته الهائلة، بين جميع أفلام الكرتون القديمة والحديثة والمعاصرة، وكذلك احتل المركز الثامن عالميا بين جميع أفلام السينما.

وصرحت الشركة المنتجة ديزني، بأن أرباح الفيلم تخطت 180 مليون دولار في الأيام الأولى من عرضه فقط، الرقم الذي فاق كل توقعات المحللين والنقاد، إذ تنبأوا بألا تتجاوز أرباح افتتاحيته 140 مليون دولار.

وبذلك، يسبق فيلم "Incredibles 2" فيلم الكرتون الأكثر ربحا في تاريخ السينما، "Beauty and the Beast"، الذي وصلت أرباحه إلى 175 مليون دولار، وهو من إنتاج ديزني أيضا.

كما أضافت ديزني أن نسبة البالغين من جمهور الفيلم تخطت 30% من مجمل المشاهدين، ما يؤكد نجاح الفيلم على أكثر من صعيد وملاءمته لكافة الأعمار.

المصدر: NBC News

قتيبة دعبول