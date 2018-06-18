بعد أزمتها الأخيرة.. لطيفة التونسية في الحرم المكي

عبرت الفنانة لطيفة التونسية عن امتنانها وتقديرها للسعودية، بعد تسهيل مسألة سفرها للمملكة لأداء مناسك العمرة.

إقرأ المزيد

ونشرت لطيفة، على صفحتها الرسمية في إنستغرام، أول صورة لها من الحرم المكي خلال تأديتها مناسك عمرة رمضان.

وقالت: "أحمد الله تعالى أن أنعم علي بالعمرة في رمضان وأن قدر لي أجمل الأعياد زائرة لسيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام".

وأضافت: "أقدم شكري وامتناني وتقديري لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله جميعا وجزاهما عن المسلمين خير الجزاء، على ما يقدمونه لتسهيل خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من كافة أنحاء المعمورة".

احمد الله تعالى أن أنعم على بالعمرة فى رمضان وان قدر لى اجمل الاعياد زائرة لسيدى رسول الله عليه الصلاة والسلام ..وهنا اقدم شكرى وامتنانى وتقديرى لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكه العربيه السعوديه وولى عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله جميعا pic.twitter.com/8qVy8gDZq8 — Latifa Al-Tunisia (@latisol) 17 juin 2018

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت الفنانة التونسية إنها ممنوعة من دخول المملكة العربية السعودية، وأن ذلك حدث بعد وصولها لإحياء حفل زفاف لفتاة هناك، مشيرة إلى حرمانها من أداء العمرة بسبب قرار لا تعلم سببه.

المصدر: وكالات