 
مباشر
عاجل
الإسباني ناتشو فرنانديز يحرز هدف التقدم لبلاده في شباك البرتغال

ناصيف زيتون يوجه رسالة إلى والده الراحل (صورة)

الثقافة والفن

ناصيف زيتون يوجه رسالة إلى والده الراحل (صورة)
You-Tube: Ma3 LALA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdha

توجه الفنان ناصيف زيتون إلى والده الراحل إلياس بكلمات حزينة غردها في رسالة عبر تويتر.

وقال النجم السوري: "أبي، إن آذيتك بدموعي فسامحني فليس للمشتاق حول ولا قوة.. الله يرحم روحك ونفسك بالسما".

كما شكر زيتون كل من واساه في مصابه قائلا: "أشكر الجميع على وقفتهم معنا وتعزيتهم النا بهل الفاجعة اللي أصابتنا، كل قريب، صديق، صحافي، زملاء ومشاهير وطبعا كل محبّي ناصيف إلياس زيتون. الله يحفظ أهلكم ومحبينكم، فليكن ذكره مؤبدا".

المصدر: تويتر

قتيبة دعبول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا