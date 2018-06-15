ناصيف زيتون يوجه رسالة إلى والده الراحل (صورة)

توجه الفنان ناصيف زيتون إلى والده الراحل إلياس بكلمات حزينة غردها في رسالة عبر تويتر.

وقال النجم السوري: "أبي، إن آذيتك بدموعي فسامحني فليس للمشتاق حول ولا قوة.. الله يرحم روحك ونفسك بالسما".

أبي ان اذيتك بدموعي فسامحني , فليس للمشتاق حول ولا قوة...

الله يرحم روحك ونفسك بالسما 🙏🏻 🌹



بشكر الكلّ عوقفتهن معنا وتعزيتهم النا بهل الفاجعة اللي اصابتنا، كلّ قريب، صديق، صحافي، زملاء ومشاهير وطبعاً كلّ محبّين #ناصيف_الياس_زيتون الله يحفظ اهلكم ومحبينكم

فليكن ذكره مؤبداً — ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) June 13, 2018

كما شكر زيتون كل من واساه في مصابه قائلا: "أشكر الجميع على وقفتهم معنا وتعزيتهم النا بهل الفاجعة اللي أصابتنا، كل قريب، صديق، صحافي، زملاء ومشاهير وطبعا كل محبّي ناصيف إلياس زيتون. الله يحفظ أهلكم ومحبينكم، فليكن ذكره مؤبدا".

المصدر: تويتر

قتيبة دعبول