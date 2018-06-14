افتتاح المعرض الثقافي السعودي مع انطلاق المونديال في موسكو

انطلقت فعاليات المعرض الثقافي السعودي، الأربعاء 13 يونيو الجاري، في مبنى "متحف موسكو" وسط العاصمة الروسية، بحضور حشد كبير من الدبلوماسيين العرب والإعلاميين.

وانطلقت أعمال المعرض الذي نظمته الهيئة العامة للثقافة عشية انطلاق كأس العالم في روسيا 2018، ومباراته الافتتاحية بين منتخبي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية.

وكان في مقدمة الحاضرين من الجانب السعودي، أحمد بن فهد المزيد، المدير التنفيذي للهيئة الثقافية في المملكة العربية السعودية وسفير المملكة في موسكو، رائد بن خالد قرملي.

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كما يستمر معرض الثقافة السعودية مدة ثلاثة أيام، حتى 16 يونيو، ويأتي في سياق الخطوات المتبادلة بين البلدين والرامية إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون.

وفي هذا السياق، ركز المعرض على العلاقات الثنائية، لا سيما الزيارة التاريخية التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، ووقع الجانبان خلالها اتفاقيات للعمل المشترك في شتى المجالات.

المصدر: وكالات

قتيبة دعبول