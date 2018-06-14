وفاة المخرج والسياسي الروسي ستانيسلاف غوفوروخين

غيب الموت صباح اليوم الخميس، المخرج السينمائي البارز والسياسي الروسي المعروف، ستانيسلاف غوفوروخين، إذ توفي في مستشفى "بارفيخا" بضواحي موسكو عن عمر ناهز 82 عاما.

ولد ستانيسلاف غوفوروخين في محافظة سفيردلوفسك بإقليم الأورال الروسي عام 1936، وأنهى عام 1958 تعليمه في جامعة قازان الحكومية ثم تخرج عام 1966 في معهد الفن السينمائي (فغيك) بموسكو، وعمل مساعد مخرج ومخرجا سينمائيا في استوديو مدينة أوديسا بأوكرانيا. وانتقل في عام 1987 إلى موسكو حيث التحق باستوديو "موس فيلم" السينمائي.

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ومن أكثر أفلامه شعبية: الخط العمودي، حياة ومغامرات روبينزون كروزو، لا يمكن تغيير الموعد، بحثا عن ربان غرانت، عشرة أطفال سود، لا يمكن أن نعيش هكذا، منتقم من فريق فورشيلوف وغيرها.

وانتخب غوفوروخين 7 مرات نائبا في مجلس الدوما (البرلمان الروسي). وشارك عام 2000 في الانتخابات الرئاسية.

وحاز المخرج على لقب فنان الشعب للاتحاد الروسي وعدد كبير من الجوائز الروسية والأجنبية في المجال السينمائي والتلفزيوني.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف