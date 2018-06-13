مصر.. جائزة نجيب محفوظ تتحول من المحلية للعالمية

وافق المجلس الأعلى للثقافة في مصر، أمس الثلاثاء، على اقتراح إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بتحويل جائزة نجيب محفوظ إلى جائزة عالمية في الإبداع.

وبتحويل الجائزة، ستزداد قيمتها المالية ويوسع نطاق الترشح لها والاعتماد على لجان تحكيم من داخل مصر وخارجها.

وأكدت إيناس عبدالدايم على أهمية دور المجلس في متابعة وتطوير السياسات الثقافية في مصر، داعية إلى ضرورة تفعيل دور المجلس في المرحلة القادمة.

وجائزة نجيب محفوظ هي جائزة أدبية تمنح للروايات الحديثة في حفل يقام كل عام في 11 ديسمبر وهو اليوم الموافق لميلاد الأديب الكبير نجيب محفوظ. وأنشأ هذه الجائزة قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1996، كما تتم ترجمة الرواية الفائزة إلى الإنجليزية.

المصدر: "المصري اليوم"