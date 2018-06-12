عرض المشهد المحذوف من مسلسل طايع المصري

نشر الفنان المصري عمرو يوسف المشهد المحذوف من مسلسله الجديد طايع الذي يعرض حاليا على الفضائيات المصرية ضمن موسم رمضان 2018.

وعرض يوسف المشهد عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على "فيسبوك" بتعليق كتب فيه: "شاهدوا المشهد المحذوف من مسلسل طايع".

مسلسل طايع من بطولة عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسهير المرشدي ومحمد علي وأحمد داش ورشدي الشامي وسلوى محمد علي، ومن إخراج عمرو سلامة وتأليف خالد دياب.

المصدر: فيتو