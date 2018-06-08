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رسميا.. إطلاق فيديو كليب أغنية مونديال روسيا 2018

الثقافة والفن

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نشرت قناة يوتيوب الخاصة بالمغني، نيكي جام، فيديو كليب الأغنية الرسمية لكأس العالم، والتي أداها الفنان بمشاركة ويل سميث والمغنية الألبانية إيرا إستريفي.

وأنتج أغنية المونديال الأمريكي دي جي ديبلو. وستبدأ مباريات كأس العالم يوم 14 يونيو بمباراة بين منتخب روسيا ومنتخب المملكة العربية السعودية، في ملعب بوجنيكي بالعاصمة موسكو. وتستمر مباريات كأس العالم حتى 15 يوليو 2018، وستجري في 11 مدينة روسية.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو

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