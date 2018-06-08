بعد 40 عاما.. السعودية تمرر "الرسالة" والكويت تتمسك بحظره (فيديو)

وافق جهاز الرقابة السعودي على عرض فيلم "الرسالة" بنسخته الجديدة في صالات المملكة، وذلك بعد حجبه في دول مجلس التعاون الخليجي عام 1976، بينما أصرت دولة الكويت على منع عرض الفيلم.

وقالت الشركة العالمية المنتجة "Front Row"، إن الموافقة السعودية على فيلم مصطفى العقاد كانت سريعة هذه المرة، ويبدأ عرضه في المملكة مع حلول عيد الفطر. كما أعربت الشركة عن فرحتها بتحقيق حلم قديم يتمثل في عرض عمل سينمائي كبير عن ثقافة المنطقة وتاريخها.

أما في الكويت، فقد وافقت النخب الدينية على الفيلم بداية ولكن القرار صدر مخالفا في الدقيقة الأخيرة، وذلك نتيجة لتدخل الحكومة الكويتية التي أفشلت محاولة عرض الفيلم للمرة الثانية خلال 40 عاما، ما أبقى على حظر عرضه في البلاد.

إقرأ المزيد

وتأمل الشركة المنتجة أن تغير دولة الكويت نظرتها تجاه الفيلم وخاصة بعد موافقة الرقابة السعودية على عرضه، مع العلم أنها ستقدم طلبا رسميا ثانيا بخصوص ذلك.

المصدر: The National

قتيبة دعبول