تركي آل الشيخ: عمرو أديب أصبح لاري كينغ العرب

نشر مستشار الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، على صفحته في موقع فيسبوك فيديو تعاقده مع الإعلامي المصري، عمرو أديب.

ويظهر في الفيديو الإعلامي المصري الكبير حينما يسأله آل الشيخ عن مدة العقد، بينما يظن أديب أن الشيخ يسأله عن خبرته في الإعلام فيرد بـ "أكثر من عشرين سنة".. ثم يتضح أن السؤال كان عن مدة العقد الذي يمتد لعامين مع قناة MBC.

ويصرح الشيخ بعدها بأن عمرو أديب بهذا العقد، سوف يصبح أغلى مذيع في الشرق الأوسط، ولقبه بـ "لاري كينغ العرب"، نسبة إلى الإعلامي الأمريكي البارز، لاري كينغ، الذي يعمل في قناة RT America ويقدم برنامجا أسبوعيا بعنوان "السياسة مع لاري كينغ".

وكان الإعلامي عمرو أديب قد وقع رسميا مع مجموعة MBC لتقديم برنامج أسبوعي عبر شاشتها.

المصدر: وكالات+فيسبوك

محمد صالح