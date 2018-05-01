تصريح لعائلة النجم الراحل "Avicii" قد يفسر سبب وفاته !

صرحت عائلة النجم السويدي "Avicii"، تصريحا مثيرا من الممكن أن يطرح فرضية انتحاره في مدينة مسقط بسلطنة عمان مؤخرا.

حيث جاء التصريح على النحو التالي: "لم يستطع الاستمرار أكثر من ذلك.. لقد أراد أن يجد السلام". كما أشارت العائلة إلى أن النجم كان "شخصا حساسا"، ولم تناسبه إدارة الأعمال.

وكذلك تضمن التصريح، أن روح "Avicii" كانت تبحث عن أجوبة حول "لغز الوجود".

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وكان مصدر في الشرطة العمانية قد نفى وجود أي شبهة جنائية وراء وفاة منسق الموسيقى السويدي أفيتشي، الذي عثر عليه ميتاً في مسقط 20 إبريل الماضي.

وقال المصدر في الشرطة العمانية إنه "قد تم تشريح الجثة مرتين، وتأكدنا تماما أنه لا توجد أي شبهة جنائية وراء الوفاة".

ومع ذلك كله، لا يمكن الجزم بشكل قاطع أن تصريحات العائلة هي إشارة مباشرة إلى الانتحار، ولكنها بكل تأكيد مثيرة للاهتمام وتتطلب اهتماما من فريق التحقيق، خاصة أن النجم قد اشتهر بتعاطيه المفرط للكحول.

حققت ألحان "Avicii" وموسيقاه أرقاما قياسية في أعداد المستمعين، وخاصة بعد حادثة وفاته الغامضة.

المصدر: وكالات

قتيبة دعبول