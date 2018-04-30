افتتاح دار السينما الثانية في العاصمة السعودية

افتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، اليوم الاثنين "فوكس سينما" وهي دار السينما الثانية التي تفتتح في العاصمة السعودية الرياض في هذا العام.

وقال العواد خلال احتفالية الافتتاح: "اليوم نسعد بتفعيل الرخصة الثانية لدور عرض السينما في المملكة من خلال دار "فوكس سينما"، وهذا يدل على أن السوق السعودية واعدة وجذابة للجميع ومطلب شركات السينما العالمية".

وأشار الوزير السعودي إلى أن هذا التنافس سيساعد على توفر خيارات وبدائل ترفيهية أكثر أمام المواطنين، وسيسهم بشكل فاعل في الناتج المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العديد من الوظائف.

وتخلل حفل الافتتاح عرض مقتطفات من أعمال سينمائية، وعرض خاص لفيلم Avengers: Infinity War في صالة عرض آيماكس وفيلم Ferdinand في سينما KIDS المخصصة لترفيه الصغار.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

علي الخطايبة