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"الملك - طائر" يفوز بذهبية مهرجان موسكو السينمائي الدولي

الثقافة والفن

Sputnik Евгения Новоженина
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فاز فيلم "الملك - الطائر" للمخرج، إدوارد نوفيكوف، بجائزة مهرجان موسكو السينمائي في دورته اليوبيلية الأربعين.

وتسلم نوفيكوف، من جمهورية ساخا (ياقوتيا) الروسية، جائزة (القديس جرجس الذهبية)، خلال مراسم اختتام فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان، والتي أقيمت في دار سينما "روسيا"، يوم الخميس 26 أبريل الجاري. 

ويتحدث الفيلم عن زوجين مسنين يعيشان في سهوب ياقوتيا في ثلاثينيات القرن الماضي، ويقدم إليهما نسر، والذي يعتبر بحسب معتقدات سكان المنطقة طائرا مقدسا. ويقوم الشيخ العجوز بإطعامه طوال فصل الشتاء ليصبح النسر بعد ذلك أحد أفراد العائلة.

Sputnik Евгения Новоженина
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كما حصل فيلم "نيو" الذي أخرجه، يان غي، على جائزة المهرجان الخاصة. ونال المخرج، ألكساندر كوت، جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "سبيتاك". 

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو

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