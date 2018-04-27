الشرطة تقتل سينمائي بالخطأ أثناء عملية مداهمة (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة مقتل مهندس صوت بالخطأ، أثناء توثيقه لعملية مداهمة حقيقية، في إطار مشاركته قي تصوير مسلسل وثائقي في مدينة أوماها الأمريكية.

ولقي بروس ديون (38 عاما) مصرعه بالرغم من ارتدائه سترة واقية ضد الرصاص، حيث دخلت رصاصة تحت إبطه، خلال اشتباك بين عناصر الشرطة وسارق في أحد مطاعم سلسلة "وينديز" في ولاية نيبراسكا الأمريكية.

كما تظهر في نهاية الفيديو محاولة شرطي التحدث مع "بروس" بهدف الاطمئنان عليه، قبل أن يدرك أن الرصاصة التي أصابته أودت بحياته على الفور.

وكان فريق التصوير يعمل على إحدى حلقات المسلسل الوثائقي الشهير"Cops"، والذي يحظى بشعبية واسعة في الولايات المتحدة، ويتحدث عن عمليات جهاز الشرطة.

المصدر: إنديبندنت

قتيبة دعبول