تصريح هام لشرطة العاصمة العمانية حول مصرع النجم العالمي "Avicii"

استبعدت شرطة العاصمة العمانية مسقط، فرضية جريمة القتل في قضية وفاة النجم والموسيقي العالمي "Avicii"، خلال رحلته السياحية إلى سلطنة عمان.

وعثر على نجم الـ DJ السويدي (28 عام) ميتا في العاصمة مسقط، حيث لم يكشف عن سبب الوفاة الأكيد حتى اللحظة.

كما أكدت الشرطة، بعد إجراء تحقيق وفحص واسع لموقع الوفاة، أن النجم لم يمت مقتولا، بل هنالك سبب آخر.

وتجمع الآلاف من عشاق "Avicii" الراحل وسط مدينة استوكهولم تكريما لذكراه، إذ غزى العالم بأعماله الأخيرة، وخاصة "Wake Me Up". كما دقت أجراس الكنائس في هولندا أشهر إصداراته الموسيقية.

وبالاطلاع على حساب النجم على "إنستغرام"، فقد قام بتحميل آخر صورة بتاريخ 4 أبريل الجاري، في ولاية كاليفورنيا، قبل مغادرته إلى سلطنة عمان.

🌞🌫It’s always sunny in California🌫🌞 A post shared by Avicii (@avicii) on Apr 4, 2018 at 12:55pm PDT

كما حققت ألحانه وموسيقاه أرقاما قياسيا في أعداد المستمعين، وخاصة بعد حادثة الوفاة، التي حدثت بتاريخ 20 أبريل.

المصدر: BBC

قتيبة دعبول