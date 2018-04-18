"طعم الأسمنت" السوري- اللبناني يختتم مهرجان الفيلم العربي في برلين

اختتم اليوم في العاصمة الألمانية برلين، فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الفيلم العربي في برلين بعرض الفيلم السوري اللبناني "طعم الأسمنت" للمخرج السوري زياد كلثوم.

ويروي الفيلم تداعيات الأزمة في سوريا على حياة عمال البناء السوريين في لبنان، حيث يقارب المخرج طبيعة العلاقة بين العمال السوريين ومحيطهم اللبناني، وظروف حياتهم اليومية في الأماكن المختلفة.

وكان المهرجان، افتتح قبل أسبوع بالفيلم التونسي "على كف عفريت" للمخرجة كوثر بن هنية، علما أن دورة هذا العام تميزت بعدد الأفلام الكبير التي تقدمت للمشاركة بالمهرجان وبزيادة دور العرض المشاركة.

وشهد المهرجان عرض فيلم "عمر قتلتوا الرجلة" للمخرج الجزائري مرزاق علواش، الذي يعد أحد كلاسيكيات السينما الجزائرية حيث تم إنتاجه عام 1976 وحاز وقتها على الجائزة الفضية في مهرجان بموسكو.

كما عرض الفيلم المصري "أخضر يابس" للمخرج أحمد حماد، والفيلم الفلسطيني "واجب" للمخرجة آن ماري جاسر، "غرفة لرجل" للمخرج اللبناني أنطوان شدياق.

ونظم المسؤولون على المهرجان برامج مرافقة للعروض السينمائية منها "بقعة ضوء" الذي تناول موضوع "رؤى حول الذكورة العربية"، وحلقة نقاش مع عدد من المخرجين من ضمنهم المخرجة اللبنانية اليان راهب والمخرج السوري محمد سويد والجزائري مرزاق علواش، بالإضافة إلى البرنامج الخاص "70 عاما للنكبة" حيث عرض عدد من الأفلام منها فيلم "المنام" للمخرج محمد ملص وفيلم "السطح" لكمال الجعفري.

وأعرب القائمون على المهرجان عن رضاهم التام لوصول المهرجان لشريحة واسعة من الجمهور الألماني وغير الألماني في برلين بحضور عدد كبير من المخرجين المشاركين في برنامج المهرجان والمتابعة الإعلامية المميزة من قبل الإعلام الألماني والعربي في هذا العام.

المصدر: RT