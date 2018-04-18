مطربة لبنانية تغازل المصريين قبل زيارتها إلى مصر (فيديو)

غازلت المغنية اللبنانية هبة طوجي المصريين قبل زيارتها المرتقبة إلى مصر بأغنية جديدة.

ونشرت الفنانة اللبنانية الأغنية على موقع YouTube، تحت عنوان "سلّم على مصر"، وهي من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان وإنتاج أسامة الرحباني، وإخراج نادر موصللي.

وتم تصوير الأغنية داخل أستوديو التسجيلات، ومن المنتظر أن يكون أسامة الرحباني برفقة هبة طوجي كذلك في حفلها الغنائي الأول في مصر.