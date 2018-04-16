لجنة تحكيم دولية لمهرجان موسكو السينمائي

أصدر المكتب الصحفي لمهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ 40 بيانا صحفيا عن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان.

وجاء في بيان المكتب أن المنتج السينمائي الإيطالي، باولو دل بروكو، تولى رئاسة لجنة التحكيم التي ضمت أيضا كلا من المخرجة الروسية، أنا ميليكيان، الممثل الأمريكي جون سيفيج، المخرج الصيني ليان جاو والممثلة الألمانية ناستاسيا كينسكي.

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وضم البرنامج الرئيسي للمهرجان 16 فيلما روائيا، بما فيها فيلم الافتتاح الإيطالي "نابولي تحت الحجاب".

ويقام المهرجان في موسكو، في الفترة ما بين 19 و26 أبريل الجاري، برئاسة المخرج الروسي، سيرغي ميخالكوف.

يذكر أن مهرجان موسكو السينمائي الدولي يعد من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم. وأقيمت أول نسخة منه عام 1935، برئاسة المخرج السينمائي الروسي العالمي، سيرغي أيزنشتاين. واستأنف المهرجان عمله المنتظم، العام 1959.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف