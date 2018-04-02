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أحلام تتوعد شمس: إذا اضطررت سأضع أموالي كلها مقابل سجنك!

الثقافة والفن

أحلام تتوعد شمس: إذا اضطررت سأضع أموالي كلها مقابل سجنك!
instagram@ahlamalshamsi
أحلام الشامسي
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عادت الفنانة أحلام لإثارة الجدل بتوعدها فنانا تونسيا بمقاضاته عقب مهاجمته إياها، يوم الأربعاء 28 مارس، خلال برنامج "L’emission" الذي يبث على قناة التاسعة التونسية.

ويعود سبب هجوم الفنان شمس الدين باشا على الفنانة أحلام إلى ادعاء إحدى ضيفات برنامج "L’emission"، والمدعوة أميرة بلحاج، بأن الفنانة الإماراتية قامت بطردها من برنامج "ذي فويس" بسبب وزنها الزائد.

وهو ما دفع الفنان التونسي شمس الدين باشا إلى التضامن مع أميرة والتعبير عن غضبه تجاه تصرفات الفنانة أحلام، مشيرا إلى خلافاتها مع عدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة التونسية الراحلة ذكرى محمد، مضيفا أن "التونسيين ليسوا بحاجة إليها، وأن تونس أكبر منها".

وردت أحلام من خلال مجموعة من التغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، مؤكدة أنها ستقاضي شمس الدين ومقدم البرنامج والقناة التونسية، وأنها تثق في عدالة القضاء التونسي، مؤكدة أن القصة التي وردت في البرنامج لا أساس لها من الصحة وأنها لم تر الفتاة من قبل.

كما صرحت الفنانة الإماراتية عبر إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أنها لن ترفع قضية ضد الفتاة وإنما ضد شمس الدين باشا والقناة ومقدم البرنامج، وأنها لو تطلب الأمر فستضع كل أموالها مقابل سجنه.

المصدر: وكالات

فادية سنداسني

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