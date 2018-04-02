أحلام تتوعد شمس: إذا اضطررت سأضع أموالي كلها مقابل سجنك!

عادت الفنانة أحلام لإثارة الجدل بتوعدها فنانا تونسيا بمقاضاته عقب مهاجمته إياها، يوم الأربعاء 28 مارس، خلال برنامج "L’emission" الذي يبث على قناة التاسعة التونسية.

ويعود سبب هجوم الفنان شمس الدين باشا على الفنانة أحلام إلى ادعاء إحدى ضيفات برنامج "L’emission"، والمدعوة أميرة بلحاج، بأن الفنانة الإماراتية قامت بطردها من برنامج "ذي فويس" بسبب وزنها الزائد.

#شمس_الدين ستأخذ شهره لن تحلم بها في حياتك لان قلت #احلام بس الانسان يأخذ شهره على الحق مش على باطل انت وقناتك أقسمت ماراح أتركم وحقي راح اخذه باْذن الله بفضل الله أولاً ولاني مظلومه وعلى حق وثانيا لأني أأومن بنزاهه القضاء التونسي الشريف ولن اعلق اكثر اكتفي بهالصوره وبهالقدر 💚 pic.twitter.com/3ZZERZ7NYM — #AhlamTheVoice احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 30, 2018

هذا اول اثباتاتي للجمهور والشعب التونسي القدير واللي اعشقه واحترمه وأقدره #اولا عمل لي بلوك لانه مش صادق وثانياً مسح كلامي كله له وتقدرون تشوفون حسابه ع الانستغرام وعموماً أقسمت اني ماراح أتركك يلي اسمك #شمس_الدين وهي ما راح اتركها الكذابه الثانيه اللي معاك القضاء بيننا 💚 pic.twitter.com/zGD4KbwWfh — #AhlamTheVoice احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 30, 2018

وهو ما دفع الفنان التونسي شمس الدين باشا إلى التضامن مع أميرة والتعبير عن غضبه تجاه تصرفات الفنانة أحلام، مشيرا إلى خلافاتها مع عدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة التونسية الراحلة ذكرى محمد، مضيفا أن "التونسيين ليسوا بحاجة إليها، وأن تونس أكبر منها".

وردت أحلام من خلال مجموعة من التغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، مؤكدة أنها ستقاضي شمس الدين ومقدم البرنامج والقناة التونسية، وأنها تثق في عدالة القضاء التونسي، مؤكدة أن القصة التي وردت في البرنامج لا أساس لها من الصحة وأنها لم تر الفتاة من قبل.

#أحلام لشمس الدين باشا : سأجعلها قضية رأي عام وأسخّر كل أموالي لسجنك https://t.co/VwrzUa0nbF via @YouTube 👸🏻 — #AhlamTheVoice احلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) April 2, 2018

كما صرحت الفنانة الإماراتية عبر إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أنها لن ترفع قضية ضد الفتاة وإنما ضد شمس الدين باشا والقناة ومقدم البرنامج، وأنها لو تطلب الأمر فستضع كل أموالها مقابل سجنه.

المصدر: وكالات

فادية سنداسني