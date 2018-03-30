العراق يقدم ملفي "النخلة" و"الزيارة الأربعينية" للتسجيل في اليونسكو

أكد ممثل العراق الدائم لدى منظمة اليونسكو، محمود شاكر الملا خلف، تقديم ملفي "النخلة" و"الخدمة والضيافة في الزيارة الأربعينية" للتسجيل على قائمة التراث الثقافي غير المادي للمنظمة.

وقال الملا خلف: "نود إبلاغكم قيامنا بالتوقيع ممثلا عن العراق على تسجيل الملف العربي المشترك (النخلة – المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات).

وأشار ممثل العراق، مخاطبا وزارتي الثقافة والتربية، إلى إكمال جميع النواقص المتعلقة بملف (توفير الخدمة والضيافة في الزيارة الأربعينية)، لتسجيله.

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ويطالب ملف النخلة بوضع تلك الشجرة ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي، كإحدى أدوات التراث العربي المشترك.

أما ملف "الزيارة الأربعينية"، فهو بخصوص الطقوس السنوية التي يشهدها العراق في يوم 20 صفر، حسب التقويم الهجري، في الذكرى الأربعينية لمقتل الإمام الحسين بن علي في معركة كربلاء في 10 محرم سنة 61 هجرية.

ويقوم متطوعون ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الدينية على مدار 40 يوما بإعداد موائد الطعام وتوفير السكن وخدمات أخرى للزوار، الذين يأتون من داخل وخارج البلاد إلى مدينة كربلاء جنوب العراق.

وشكلت، في الآونة الأخيرة، لجان "أعمال الأربعينية"، من قبل إدارة العتبات المقدسة في المدن العراقية، بغرض الإشراف الميداني اليومي على أماكن الضيافة والاستراحة والخدمات البعيدة والقريبة من المراقد، ولخدمة الزوار.

المصدر: وكالات