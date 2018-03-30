عازف غيتار أمريكي يلقى مصرعه حرقا في سيارته

لقي الموسيقار الأمريكي، كالب سكوفيلد، مصرعه حرقا بعد تعرضه لحادث سير في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، بحسب ما ذكرته قناة "New England Cable News" المحلية.

وأوضحت القناة أن سكوفيلد، البالغ من العمر 39 عاما، توفي بعد نشوب النيران في سيارته جراء اصطدامها وانقلابها مرات عديدة.

New post (Caleb Scofield dead: Cave In bassist dies aged 39 in truck crash) has been published on NEWS - https://t.co/b21eQpNiJzpic.twitter.com/mjTqGzh0gj — Ukpeli James (@profitclaim) ٣٠ مارس، ٢٠١٨

ولفتت إلى أن زملاء الموسيقار من الفنانين أعربوا عن حزنهم ومواساتهم لذويه، وقال بعضهم إن كالب "كان واحدا منا، وهو كان أفضل صديق ملهم لنا".

المصدر: lenta.ru