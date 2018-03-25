"التحرش الجنسي" يصل إلى أكاديمية الأوسكار

قالت مجلة "فارايتي"، أمس السبت، إن رئيس أكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز الأوسكار، جون بايلي، نفى مزاعم قيامه بالتحرش الجنسي قبل سنوات.

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وفي مذكرة أرسلت إلى هيئة الأكاديمية، قال بايلي إن المزاعم التي وردت في المطبوعات التجارية في هوليوود بأنه حاول أن يلمس امرأة بطريقة غير ملائمة قبل 10 سنوات في موقع تصوير سينمائي، غير صحيحة.

وذكرت المجلة أن بايلي، وهو مخرج ومصور سينمائي، وصف في المذكرة إن التقارير الإعلامية حول الشكاوى المقدمة إلى الأكاديمية، بالزائفة، وعملت فقط على تشويه مسيرته المهنية المستمرة منذ 50 عاما.

المصدر: رويترز

رُبى آغا