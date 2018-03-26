الولايات المتحدة تنتج مسلسلا عن تشيرنوبيل

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الممثلة، إميلي واتسون، ستنضم إلى فريق يعمل على تصوير مسلسل "تشيرنوبيل" التلفزيوني.

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وقالت وسائل الإعلام إن شركة "HBO Sky" هي التي تولت إخراج المسلسل التلفزيوني القصير (5 حلقات)، كما يشارك في تصويره الفنان ستيلان سكارسجارد. ويدور الحديث فيه عن الحادث النووي الذي وقع في محطة "تشيرنوبيل" الذرية السوفيتية.

جدير بالذكر أن الحادث الذي وقع، في 26 أبريل عام 1986، في المفاعل النووي الرابع لمحطة تشيرنوبيل الذرية، يعد من أخطر وأكبر الحوادث النووية. وأسفر الحادث عن مقتل 30 شخصا. وتعرض نحو 8.4 مليون مواطن في أوكرانيا وبيلاروس وروسيا للتأثير الإشعاعي. كما تم إجلاء السكان من مدينتين و74 قرية.

المصدر: رامبلر

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