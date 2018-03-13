الممثل الكويتي عبدالله الباروني في ذمة الله
وافت المنية الممثل والمخرج الكويتي عبدالله الباروني عن عمر ناهز 44 عاما، فجر اليوم الثلاثاء، وسيوارى جثمانه الثرى، عصر اليوم، في مقبرة الصليبخات الكويتية.
وتناقل الفنانون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الخبر منذ الصباح، معربين عن مدى حزنهم وصدمتهم بشأن الوفاة المفاجأة للفنان الشاب.
من الصبح والله مصدوم وموعارف شكتب عن هالانسان الخلوق الله يرحمه من ساعات وتحديدا امس كنت امثل معاه مشهد ونضحك وكنت اطفره كالعاده واخرعه من المرتفعات،واستغربت بعد ماخلص مشهده معاي من بعيد قتله يعطيك العافيه الباروني ناداني وحضني حيل ويقولي انت ممتع الشغل معاك فهوود الله يوفقك، ، واستغربت والله لاني مشتغل معاه من قبل اول مره يحضني بهالشكل .. واليوم انفجعنا بخبر وفاته ربي يرحمه برحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان يارب .. ادعوله جزاكم الله خير #انا_لله_وانا_اليه_راجعون #عبدالله_الباروني_في_ذمة_الله
ولم يكن الباروني مصابا بأي مرض، حيث كان منشغلا بتصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل الدرامي الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان، بعنوان "الخافي الأعظم".
وانتشر هاشتاغ "#عبدالله_الباروني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نعى عدد من الفنانين وفاة الممثل الكويتي، والتي لم يتم الإبلاغ عن أي تفاصيل بشأنها حتى الآن.
يذكر أن الراحل بدأ التمثيل عام 1997، وشارك في أدوار متعددة في المسلسلات الدرامية مع نهاية تسعينيات القرن العشرين، واستمر في المشاركة في الأعمال التلفزيونية والمسرحية.
لا حول لا قوة الا با لله صدمني الخبر ع الصبح.— طلال السدر (@TAlsider) March 13, 2018
رجل و فنان مبدع ومحترم و طيب جدا
اللهم ارحم عبدك عبدالله و اسكنه فسيح جناتك. #عبدالله_الباروني_في_ذمة_الله
#عبدالله_البارونيpic.twitter.com/Pcf7GegnBr
المصدر: وكالات
فادية سنداسني