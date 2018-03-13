الممثل الكويتي عبدالله الباروني في ذمة الله

وافت المنية الممثل والمخرج الكويتي عبدالله الباروني عن عمر ناهز 44 عاما، فجر اليوم الثلاثاء، وسيوارى جثمانه الثرى، عصر اليوم، في مقبرة الصليبخات الكويتية.

وتناقل الفنانون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الخبر منذ الصباح، معربين عن مدى حزنهم وصدمتهم بشأن الوفاة المفاجأة للفنان الشاب.

#عبدالله_الباروني_في_ذمة_الله A post shared by MEEERAAH❤ (@ljmyr) on Mar 13, 2018 at 1:27am PDT

ولم يكن الباروني مصابا بأي مرض، حيث كان منشغلا بتصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل الدرامي الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان، بعنوان "الخافي الأعظم".

وانتشر هاشتاغ "#عبدالله_الباروني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث نعى عدد من الفنانين وفاة الممثل الكويتي، والتي لم يتم الإبلاغ عن أي تفاصيل بشأنها حتى الآن.

يذكر أن الراحل بدأ التمثيل عام 1997، وشارك في أدوار متعددة في المسلسلات الدرامية مع نهاية تسعينيات القرن العشرين، واستمر في المشاركة في الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

الله يرحمكك😭😭💔 #عبدالله_الباروني_في_ذمة_الله A post shared by Shahad (@its501x) on Mar 13, 2018 at 3:31am PDT

لا حول لا قوة الا با لله صدمني الخبر ع الصبح.

رجل و فنان مبدع ومحترم و طيب جدا

اللهم ارحم عبدك عبدالله و اسكنه فسيح جناتك. #عبدالله_الباروني_في_ذمة_الله

#عبدالله_البارونيpic.twitter.com/Pcf7GegnBr — طلال السدر (@TAlsider) March 13, 2018

المصدر: وكالات

فادية سنداسني