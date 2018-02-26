أغنية جديدة تترنم بكلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للفنان الجسمي

ترجم فنان إماراتي قصيدة نبطية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بالموسيقى والصوت لتتحول إلى أغنية عاطفية رقيقة حملت اسم "عسل".

وأوضحت صحيفة "البيان" في هذا الصدد أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي أنجز أغنية عاطفية من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان "عسل" قام بتلحينها بنفسه، فيما وزع موسيقاها وقام بالعمليات الفنية الأخرى المايسترو وليد فايد.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الأغنية التي يقول مطلعها "غلاك عنيد" قد بثت "عبر جميع الإذاعات الإماراتية المحلية والخليجية والعربية".

كما نشر الفنان حسين الجسمي هذه الأغنية العاطفية الجديدة المستوحاة من أشعار محمد بن راشد آل مكتوم على صفحته الرسمية في موقع "يوتيوب".

المصدر: البيان

محمد الطاهر