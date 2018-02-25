افتتاح عام الثقافة الروسية في قطر بحفل راقص

افتتح عام الثقافة الروسية الأول في دول الخليج، عصر السبت، في قطر، بحفل راقص تمّ تقديمه هدية لشعب قطر، بحضور وزيري الثقافة في البلدين، وفقا لما ذكرت وكالة نوفوستى الروسية اليوم.

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وقال وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدنسكي، خلال مراسم الافتتاح: "إن العلاقات بين دولنا تتطور بنشاط خلال السنوات الأخيرة في المجالات السياسية والتجارية والرياضية وبالطبع في المجال الثقافي".

واعتبر الوزير أنه بفضل عام الثقافة الروسية، سيكون الروس ومواطنو قطر قادرين على "تحسين تعلم الثقافة الكلاسيكية والحديثة للبلدين".

بدوره، قال وزير الثقافة والرياضة في قطر، صلاح بن غانم العلي، أن إقامة عام الثقافة الروسية في بلاده "يؤكد على عمق العلاقات بين الدوحة وموسكو، وأهمية الدور الذي تلعبه الثقافة في تعزيز العلاقات بين البلدين".

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والفعالية الأولى في إطار عام الثقافة الروسية في قطر، كان حفل قدمته الفرقة الأكاديمية الحكومية للرقص الشعبي، المعروفة باسم فرقة إيغور مويسيف، في الدوحة، كهدية خاصة لشعب قطر، الذي يستضيف في عام 2022 كأس العالم لكرة القدم.

وكانت مباريات كرة القدم موضوع الرقص في الحفل الذي انتهى بتسجيل "لاعب" كرة قدم راقص، هدفا في المرمى، وهو يرتدي زيا مزينا بالرموز الوطنية لقطر.

واقترح أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، فكرة إقامة عام ثقافي بين البلدين في عام 2018 خلال زيارة قام بها إلى روسيا في عام 2016.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس