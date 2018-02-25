جيرارد ديبارديو يعتزم الإقامة في الجزائر!

أعرب الممثل الفرنسي الشهر جيرارد ديبارديو البالغ من العمر 68 عاما، عن رغبته بالانتقال للعيش في مدينة الجزائر التي يحبها كثيرا.

وقال ديبارديو في حديث لصحيفة لابروفانس الفرنسية، "إنني أعتزم الانتقال إلى الجزائر العاصمة في القريب العاجل، وقد قمت سابقا بزيارة هذه المدينة عدة مرات".

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وعبر الممثل الفرنسي عن اهتمامه بتاريخ الجزائر، واصفا الاحتلال الفرنسي لهذا البلد العربي بأنه "جيش من الأميّين قام باحتلال شعب الجزائر العظيم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها ديبارديو عن رغبته في العيش خارج فرنسا بسبب قرار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بتشديد الضرائب، فقد اشترى مسكنا في بلجيكا عام 2012، وحصل على الجنسية الروسية عام 2013 ، بعد أن تعرض لانتقادات أعضاء من الحزب الاشتراكي الحاكم الذين وجهوا إليه انتقادات حادة في هذا الخصوص، على الرغم من دفعه 145 مليون يورو للضرائب في فرنسا خلال 45 سنة.

المصدر: تاس

خالد ظليطو