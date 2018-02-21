شاهد.. أغنية لـ"وحوش الصاعقة المصرية" تثير ضجة في الإنترنت

أثارت أغنية خاصة لقوات الصاعقة المصرية ضجة وحماسا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، حيث تم إنتاج الأغنية تحت مسمى "قالوا إيه".

ونشرت إذاعة راديو ميجا إف إم المصرية، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" فيديو كليب لأغنية "قالوا إيه" بصوت وحوش الصاعقة المصرية، ورجال كتيبة 103 صاعقة.

وأنتجت شركة راديو النيل المصرية الحكومية الأغنية، حيث شمل الكليب صورا وفيديوهات من تدريبات الصاعقة الحقيقية وسط الصحراء وفي قلب النيران، وأيضا صور ضحايا الجيش المصري مذيلة بأسمائهم.

المصدر: "صحف مصرية"