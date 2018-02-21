"الحرس الأبيض" رواية تصور مأساة شعب في فترة الفتنة

صدرت عن المركز القومي للترجمة في القاهرة ضمن سلسلة الإبداع القصصي رواية ميخائيل بولجاكوف "الحرس الأبيض" بترجمة عبدالله حبه الذي ترجم سابقا عدة أعمال لهذا الكاتب.

يقول المترجم إن الكثيرين يعتقدون إن رواية " المعلم ومرغريتا" هي من أفضل أعمال الكاتب ، لكن الواقع إن هذا الرواية وهي باكورة أعمال الكاتب بولجاكوف (1891-1940) لا تقل أهمية عن روايته الأخرى بالرغم من أنه كتبها في سن 23 عاما ونشرت في العشرينيات من القرن الماضي وجذبت إليه الأنظار ليصبح أحد ابرز كتاب القرن العشرين الروس إلى جانب شولوخوف وبلاتونوف.

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وتتحدث الرواية عن أحداث الحرب الأهلية المأساوية في كييف، والتي حصدت الأخضر واليابس، ولم يكن من الواضح خلالها من يقاتل في صفوف من، بين القوات الألمانية وجماعة القوميين الأوكرانيين وعصابات بتلورا والحرس الأحمر.

"الحرس الأبيض" - رواية بولغاكوف التي تصور مأساة شعب في فترة الفتنة.

المصدر: RT

كامل توما