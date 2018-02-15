اتحاد كتاب روسيا يكرم المستشار الثقافي المصري بموسكو

منح اتحاد الكتاب الروس ميدالية بوشكين للدكتور أسامة السروي، خلال فعاليات الاحتفال بإزاحة الستار عن تمثال نصفي من البرونز للزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وأقيمت الفعالية احتفالا بذكرى مرور 100 عام على ميلاد الزعيم المصري الراحل، وذلك في أروقة معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وقام السيد فيتشسلاف كالينين، عضو اتحاد الكتاب بتقليد الميدالية للدكتور أسامة السروي. وتمنح هذه الميدالية لأصدقاء روسيا تقديرا لدورهم في دفع العلاقات الثقافية ودعم أواصر الصداقة بين الدولتين والشعبين.

ويعد هذا التمثال الثاني الذي يتم تدشينه للزعيم جمال عبد الناصر في روسيا، حيث دشن تمثال قبله في المكتبة الوطنية بمدينة بطرسبورغ قبل ثلاثة أيام فقط.

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كما يذكر أن هذا التمثال هو رقم 60 من أعمال النحات أسامة السروي. وكان قد تم إهداء تمثال توفيق الحكيم لاتحاد الكتاب الروس من أعمال السروي، في عام 2013. ونصب في العام نفسه كذلك تمثال عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين في معهد الاستشراق ذاته الذي دشن به تمثال عبد الناصر.

المصدر: صفحة د. أسامة السروي على فيسبوك

يفغيني دياكونوف