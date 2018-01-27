المخرجة فاني أردان في أول عرض لـ "أريكة ستالين" بموسكو

شاركت المخرجة والممثلة الفرنسية فاني أردان في افتتاح العرض الأول لفيلمها "أريكة ستالين" في سينما بيونير في العاصمة الروسية موسكو.

ويستند الفيلم إلى رواية تحمل نفس الاسم للكاتب جان دانيال بالتاس، وتدور أحداثه في الاتحاد السوفيتي في فترة بداية الخمسينيات من القرن الماضي.

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وتبدأ الرواية مع وصول ستالين إلى أحد مساكنه حيث توجد ورشة عمل لإنشاء نصب تذكاري تكريما للزعيم السوفيتي. ويوكل العمل على النصب التذكاري إلى النحات الشاب أوليغ دانيلوف، الذي يقع في دائرة شك ضباط أمن الدولة واهتمامهم.

ويؤدي الفنان جيرارد ديبارديو دور الزعيم السوفيتي في الفيلم، كما يشاركه في العمل الممثلون: إيمانويل سيني، بول إيمي، فرانسوا شاتو، كزافييه مالي.

وتجدر الإشارة إلى أن فيلم "أريكة ستالين" عرض للمرة الأولى عام 2016، إلا أنه لم يكن مدبلجا إلى اللغة الروسية.

المصدر: تاس

ناصر قويدر