موسكو من أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، في اجتماع قيادات شرطة العاصمة، عن دخول موسكو قائمة الوجهات السياحية الخمس الأكثر شعبية في العالم.

وأوضح سوبيانين أن العاصمة الروسية حطمت العام الماضي رقما قياسيا من حيث عدد السياح، حيث بلغ 21 مليون سائح.

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وقال عمدة العاصمة إن 10 ملايين سائح زاروا موسكو في عطلة عيدي رأس السنة وميلاد المسيح. كما استقبلت أيضا عشرات الآلاف من السياح والمشجعين خلال مباريات كأس القارات.

واستمر الحج إلى كاتدرائية المسيح المخلص، حيث عرضت رفات القديس نيقولاي صانع المعجزات لمدة شهرين. أما العدد الإجمالي للذين شاركوا في الفعاليات المختلفة التي أقيمت عام 2017 في موسكو، فبلغ 50 مليون شخص.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف