فيلم عربي يفوز بأرفع جائزة سينمائية سويدية

حصل فيلم "حادثة هيلتون النيل" أو (The Nile Hilton Incident) للمخرج السويدي المصري طارق صالح، على 5 جوائز في حفل توزيع جائزة الخنفساء الذهبية التي تمنح لصناع السينما السويدية.

وحقق الفيلم جوائز أفضل: ممثل وسينوغرافيا وهندسة صوت وتصميم للأزياء، كما توّج أيضا بالجائزة الكبرى كأفضل فيلم.

ويعد هذا الإنجاز أكبر تتويج لفيلم ناطق باللغة العربية عقب الفوز بخمسة من أهم جوائز السينما السويدية.

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وقال المخرج طارق صالح عقب فوزه بجوائز السينما السويدية: "هنالك عوامل مشتركة بين فيلمنا وفيلم سويدي هو (دماء السامر)، لأننا نسرد قصصنا من الداخل، بدل أن تُصنع عنا أفلام ينظر الناس إلينا من خلالها كغرباء. أما أفلامنا فتتيح لك محاكاة حياة أناس آخرين لمدة تقارب ساعتين، مثلما حصل في فيلمنا الذي يجسد حياة شرطي مرتش يعيش في القاهرة".

يذكر أن قصة الفيلم مستوحاة من حادثة مقتل فنانة لبنانية شهيرة عاشت في القاهرة، واتهم بقتلها أحد رجال الأعمال المصريين النافذين.

المصدر: راديو السويد

خالد ظليطو