الفنان المصري عزت أبو عوف يدحض شائعة حرق أفلامه

نشرت أميرة أبو عوف ابنة الفنان المصري عزت أبو عوف على صفحتها في "فيسبوك" فيديو لوالدها، يوضح فيه ما يشاع عن وصيته إحراق جميع أعماله الفنية بعد وفاته.

وقال أبوعوف في الفيديو المنشور في 18 يناير الجاري، إنه يشعر بالأسى والحزن بسبب هذه الشائعات التي تثير قلق ذويه وجمهوره على حد سواء معربا عن عدم فهمه لمطلقي هذه الأخبار الكاذبة.

وأوضح أنه خلال تكريمه في مهرجان "نجم العرب" أشاد بتكريمه وهو على قيد الحياة قائلا: "يمكنكم بعد وفاة الفنان حرق أعماله، لأن الأهم تكريمه وهو على قيد الحياة، شكرا للتكريم".

وأضاف مخاطبا متابعيه: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة".

المصدر: فيسبوك

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